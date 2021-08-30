Сборная Хорватии прилетела в Москву
15:18
Футболисты и тренерский штаб сборной Хорватии 30 августа прилетели в Москву.
Сборная Хорватии сыграет с командой России 1 сентября.
Хорваты лидирует в турнирной таблице группы H, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Второе место занимает команда России (6 очков), третье — сборная Словакии (5), четвертое — киприоты (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).
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