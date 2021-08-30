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Сборная Хорватии прилетела в Москву

15:18
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Футболисты и тренерский штаб сборной Хорватии 30 августа прилетели в Москву.

Сборная Хорватии сыграет с командой России 1 сентября.

Хорваты лидирует в турнирной таблице группы H, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Второе место занимает команда России (6 очков), третье — сборная Словакии (5), четвертое — киприоты (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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Иван Шитик все материалы автора

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