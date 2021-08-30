Карпин призвал болельщиков поддержать сборную России в матче против Хорватии
15:25
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии. Он призвал фанатов поддержать российскую команду.
«Друзья, впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку. А со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», — приводит слова Карпина пресс-служба национальной команды.
Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября. Матч с хорватами смогут посетить не более трех тысяч зрителей из-за антиковидных ограничений.
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