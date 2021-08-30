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Карпин призвал болельщиков поддержать сборную России в матче против Хорватии

15:25
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии. Он призвал фанатов поддержать российскую команду.

«Друзья, впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку. А со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», — приводит слова Карпина пресс-служба национальной команды.

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября. Матч с хорватами смогут посетить не более трех тысяч зрителей из-за антиковидных ограничений.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры