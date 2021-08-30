Жена Карпина объяснила, почему исчез ее аккаунт в Instagram

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала «СЭ» о причинах блокировки ее аккаунта в Instagram.

«Я не удаляла Instagram. Мой аккаунт заблокировала служба безопасности. Сейчас разбираемся, я бы сама этого не делала. Хейт? Нет, из-за хейта я бы точно не удаляла мой Instagram», — сказала Карпина «СЭ».

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.