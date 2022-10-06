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6 октября, 13:10

Россия получила очки в рейтинге, Киргизия потеряла. Это ошибка ФИФА?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России после матча с Киргизией.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня был опубликован очередной рейтинг ФИФА, в котором сборная России получила 2,69 балла, а сборная Киргизия такое же число очков потеряла.

По всей видимости, это произошло из-за того, что составители рейтинга учли результат матча в Бишкеке, выигранного нашей командой (2:1).

Официального объяснения этому со стороны ФИФА пока нет. Дело в том, что встреча считалась неофициальной, ее итог не должен был учитываться при подсчете нового рейтинга. Именно поэтому тренерский штаб российской команды сделал 10 замен, хотя в международных играх категории «А» разрешено делать не больше шести.

Либо сотрудники ФИФА совершили ошибку, либо изменили свои же правила.

Сборная России по футболу
ФИФА
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