Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) 6 октября опубликовала обновленную версию своего рейтинга национальных сборных.

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге с 1496,11 балла.

Возглавляет рейтинг ФИФА национальная команда Бразилии (1841,3). Второе место занимает Бельгия (1816,71), третье — Аргентина (1773,88).

В первой десятке произошло только одно изменение: Италия (1726,14) обошла Испанию (1715,22) и поднялась на шестое место.

Сборная России 24 сентября провел первый матч в 2022 году, победив в товарищеской встрече команду Киргизии (2:1). Однако результат этой игры не был учтен при составлении нового рейтинга ФИФА. Сборная России обошла команды Австрии и Чехии, так как они потеряли очки и опустились ниже.