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6 октября, 16:57

Идову считает, что Карпин может сделать из сборной команду, которой будет гордиться вся страна

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Брайн Идову видит необходимость в сборной России по футболу в период отстранения от международных соревнований.

«Нужна ли сейчас сборная России по футболу? Я думаю, что да, потому что рано или поздно нас допустят до международных соревнований. Вне зависимости от того, когда это произойдет — через год, два или пять, нужно быть готовыми. Тем более что попадание в сборную — это мотивация для футболистов, все стремятся там быть, это поощрение за работу. Даже в период отстранения сборная России — необходимый элемент», — приводит «РБ Спорт» слова Идову.

Также он поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Что касается Карпина, то он действительно хороший тренер для сборной. По тому, как сейчас играет «Ростов», понятно, что Валерий Георгиевич — хороший специалист. Я очень высоко ценю его работу. За это время он привлек много новых имен в сборную, это плюс. Чем больше Карпин будет работать в сборной, тем больше он сможет привить команде стиль «Ростова». И тогда может получиться такая сборная, которой будет гордиться вся страна», — добавил 30-летний футболист.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/brajan-idovu-karpin-mozhet-sdelat-iz-sbornoj-rossii-komandu-kotoroj-budet-gordit-sya-vsya-strana/
Брайн Идову
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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