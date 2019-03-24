Казахстан – Россия: прямая трансляция матча – в 17.00

Сегодня в 17.00 по московскому времени национальная команда России продолжит свой путь в отборе чемпионата Европы по футболу-2020. В 2-м туре россияне сыграют гостевой матч с Казахстаном. Матч пройдет в Нур-Султане на "Астана арене".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Казахстан – Россия.

Россия играет в группе I. Соперники россиян – Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. В финальную часть попадут две команды, занявшие первое и второе место в группе.

На старте кампании россияне проиграли в гостях Бельгии (1:3). В то же время Казахстан одержал домашнюю разгромную победу над Шотландией (3:0). Но несмотря на это букмекеры отдают явное преимущество России.

Следующие игры в отборочной кампании чемпионата Европы Россия проведет 8 и 11 июня против Сан-Марино и Кипра, обе пройдут дома.

После матча Казахстан – Россия на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх отборочного турнира Евро-2020.

Казахстан – Россия: чемпионат Европы-2020, Евро-2020, отборочный турнир, 2-й тур, 24 марта 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 17.00 (мск)