В Таджикистане рассказали о возможности проведения ответного товарищеского матча с Россией

Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов рассказал о возможном проведении ответного товарищеского матча в России.

«Не боялись ли мы санкции со стороны ФИФА и УЕФА из-за проведения товарищеского матча со сборной России? Слово «боялись», считаю, не особо подходит, во-вторых, не хотел говорить про этот матч в политической плоскости, потому что со стороны УЕФА и ФИФА не было и нет никаких ограничений, связанных со сборной России. Никаких сложностей не возникало.

Возможно, еще один матч между Таджикистаном и Россией пройдет в России. Почему нет? Мне бы не хотелось торопить события, забегать вперед. Время покажет. У нас будет период, когда нам нужно будет проводить спарринги с сильными соперниками для подготовки к Кубку Азии. Это все будет в следующем году. Мы этот вариант не исключаем", — заявил Урунов «РБ Спорт».

Первый товарищеский матч Таджикистан — Россия пройдет в Душанбе и состоится 17 ноября.