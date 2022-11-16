Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

16 ноября, 16:03

В Таджикистане рассказали о возможности проведения ответного товарищеского матча с Россией

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов рассказал о возможном проведении ответного товарищеского матча в России.

«Не боялись ли мы санкции со стороны ФИФА и УЕФА из-за проведения товарищеского матча со сборной России? Слово «боялись», считаю, не особо подходит, во-вторых, не хотел говорить про этот матч в политической плоскости, потому что со стороны УЕФА и ФИФА не было и нет никаких ограничений, связанных со сборной России. Никаких сложностей не возникало.

Возможно, еще один матч между Таджикистаном и Россией пройдет в России. Почему нет? Мне бы не хотелось торопить события, забегать вперед. Время покажет. У нас будет период, когда нам нужно будет проводить спарринги с сильными соперниками для подготовки к Кубку Азии. Это все будет в следующем году. Мы этот вариант не исключаем", — заявил Урунов «РБ Спорт».

Первый товарищеский матч Таджикистан — Россия пройдет в Душанбе и состоится 17 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-federatsii-futbola-tadzhikistana-ne-isklyuchayut-provedeniya-otvetnogo-matcha-v-rossii/
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
1
Читайте также
Арбитр Безбородов заработал больше двух миллионов. Карасев не вошел в топ-5. Сколько платят за матч в РПЛ?
«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Таджикистан — Россия: онлайн-трансляция матча
Джикия и Караваев пропустят матч сборной России против Таджикистана
Сергей Дмитриев: «Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном станут лакмусовой бумажкой для тренерского штаба»
Карпин: «Вызвать Дзюбу в сборную? Откуда, с пляжа?»
Карпин заявил, что не будет ни за кого болеть на ЧМ-2022
Карпин: «Вызывать дополнительно никого бы не хотелось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев считает, что задача товарищеского матча с Таджикистаном — это проверка резерва сборной России

РФС и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости