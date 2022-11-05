Президент РФС Дюков прокомментировал продление контракта тренера сборной России Карпина

Президент РФС Александр Дюков высказался о продлении контракта сборной России с главным тренером Валерием Карпиным. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

«Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде.

К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки", — цитирует Дюкова сайт РФС.

Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.