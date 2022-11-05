Карпин о продлении контракта со сборной России: «Важно показать, что мы есть, живы и готовы вернуться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил Российский футбольный союз за продление контракта с национальной командой.

«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», — цитирует сайт РФС Карпина.

5 ноября стало сборная России сообщила о продлении контракта с Карпиным до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.