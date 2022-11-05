Игнатьев о продлении контракта с Карпиным в сборной: «Все вполне закономерно, он держит руку на пульсе»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Валерий Карпин продолжит возглавлять национальную команду.

В субботу, 5 ноября Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении контракта с Карпиным и его тренерским штабом до августа 2024 года.

«Никакого удивления. Я ожидал этого. Есть специалист, который решает задачи сборной. Тем более, сегодня больших и серьезных задач у нашей сборной нет. Нет оснований менять Карпина и его штаб на нечто иное. Все вполне закономерно, он держит руку на пульсе.

Когда начнутся события, связанные с голами, очками, секундами, тогда можно будет как-то расставлять акценты, кто хорошо работает, а кто плохо. Сегодня штаб Карпина делает ту работу, которую необходимо делать в это время. И мне видится, что делает ее исправно», — сказал Игнатьев «СЭ».

Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.