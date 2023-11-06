Посол Чили высказался в поддержку товарищеского матча против сборной России

Чрезвычайный и полномочный посол Чили в России Эдуардо Рауль Эскобар Марин в комментарии для «СЭ» высказался в поддержку проведения товарищеского матча против российской сборной.

«Почему бы и нет? Проблема в том, чтобы согласовать дату, ведь Чили выступает в квалификации чемпионата мира. Было бы хорошо в следующем году, но должны договариваться федерации», — сказал Эскобар Марин «СЭ».

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборные России и Кубы 20 ноября проведут товарищеский матч. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).