Дркушич: «Футболисты сборной Словении сейчас сильнее, чем российские игроки»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич сравнил уровень футбола в Словении и России.

«В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. В такой игре мы бы могли победить. Почти все ваши игроки — из российского чемпионата, у нас же есть люди из бундеслиги, серии А, ла лиги», — цитирует Дркушича Metaratings.ru.

В последний раз сборные России и Словении встречались 11 октября 2021 года в рамках отбора чемпионата мира 2022 года в Катаре. Тогда команда Валерия Карпина победила со счетом 2:1. Голы оформили защитники ЦСКА Игорь Дивеев и «Спартака» Георгий Джикия.

Сейчас в рейтинге ФИФА сборная России располагается на 39-й строчке. Словенцы находятся на 54-м месте.

Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. Всего в составе российской команды защитник сыграл 53 матча. В них словенский футболист забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.