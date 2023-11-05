Джикия — о сборной Кубы: «Ко всем соперникам относимся с уважением»

Защитник сборной России Георгий Джикия оценил соперника национальной команды на ноябрьском сборе.

20 ноября Россия сыграет против сборной Кубы в Волгограде.

«Ко всем соперникам относимся с уважением. В ситуации, в которой мы оказались, нужно искать соперников. Кого удалось найти, с тем и играем. Думаю, в Волгограде соберется полный стадион. Всем бы этого хотелось. Люди придут на сборную», — сказал Джикия.

Ранее защитник сообщил, что не примет участие в ноябрьском сборе национальной команды.