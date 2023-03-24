Хлусевич — о сборной: «У каждого из нас есть мотивация. Мы играем за цвета, за гимн, за герб!»
Хлусевич подвел итоги товарищеской игры сборной России против Ирана
Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич в комментарии для «СЭ» подвел итоги товарищеской игры против национальной команды Ирана (1:1).
«Чувствуется, что Иран — участник чемпионата мира. Хороший соперник. Играют сильные футболисты. Получился интересный матч. Мотивация есть всегда, у каждого из нас. Мы играем за сборную, за свои цвета, за свой герб, за свой гимн», — сказал Хлусевич «СЭ».
В следующем матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.
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