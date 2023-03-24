Кузяев: «Перед выходом на игру с Ираном совершенно не думал о том, будем мы играть в Европе или Азии»

Полузащитник национальной команды России Далер Кузяев после ничьей с Ираном в товарищеском матче (1:1) высказался на тему возможного перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Перед выходом на игру совершенно не думал о том, будем мы играть в Европе или Азии. Я был максимально сконцентрирован на этом матче и над тем, как одержать победу», — приводит Sport24 слова Кузьяева.

Ранее генеральный секретарь РФС Митрофанов сообщил, что на предстоящем исполкоме, который пройдет 30 марта, не будет затрагиваться тема перехода РФС в АФК.