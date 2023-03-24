Экс-игрок «Динамо» Васильев: «Вот «Манчестер Сити» с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается»

Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев рассказал, что думает о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

«А она была, эта игра? Как можно оценивать то, чего нет? Я бы назвал это больше не игрой, а мучением. Есть, когда команда, действительно, играет. А есть, когда просто мучается. Вот «Манчестер Сити» с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается. В трех последних матчах забили всего-навсего лишь один гол, да и тот с пенальти. И играли при этом с далеко не самыми топовыми командами, не говоря уже про грандов. Видно же, что команда мучается. Моменты даются с большим трудом. Каждый удар по воротам будто выстрадан», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Васильева.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.