Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:45

Пиняев: «Вполне возможно, что нас допустят до ЧМ-2026. Мы надеемся на лучшее»

Пиняев высказался о ситуации с отстранением российских команд
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался о ситуации с отстранением российских команд.

— Ты говорил, что несколько лет мечтал оказаться со сборной на чемпионате мира в Катаре. Что испытал, когда понял, что России там не будет?

— Несмотря на это, я должен был выполнить пункт, который зависит исключительно от меня. Мне хотелось как можно быстрее попасть в сборную и доказать, что я в состоянии ей помочь в разных ситуациях. Мы все надеемся, что ситуация [с отстранением] изменится как можно быстрее. Ждем возвращения еврокубков и больших турниров со сборной.

— Мы точно пропустим Евро-2024. У тебя есть понимание, когда примерно можно рассчитывать на возвращение?

— Следующий чемпионат мира в 2026 году. Вполне возможно, что нас к нему допустят. Но я не знаю даже, что произойдет через месяц. Все мы надеемся на лучшее.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Сергей Пиняев
1
0
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Пиняев объяснил мотивацию выступать за сборную России в период отстранения
Игонин уверен, что отставание российских команд от западных будет увеличиваться
Президент «ПСЖ» хочет провести матч звезд с участием, в том числе, футболистов из России
Президент World Athletics Себастьян Коэ рассказал о процессе восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики
В World Athletics сообщили, когда планируют восстановить в правах ВФЛА
Россиянин потерял пост во главе Международной федерации стрельбы. Лисин проиграл выборы итальянцу
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Пиняев объяснил мотивацию выступать за сборную России в период отстранения
Пиняев: «В Таджикистане Карпин тоже говорил, что я жиробасик»
Пиняев — о Карпине: «Тренер-мотиватор. Всегда четко доносит свои требования»
«Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Бородюк считает слухами переход России в Азиатскую конфедерацию
Никимбаев считает, что АФК может получить серьезного игрока на футбольном рынке в лице России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняев: «В Таджикистане Карпин тоже говорил, что я жиробасик»

Пиняев объяснил мотивацию выступать за сборную России в период отстранения
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости