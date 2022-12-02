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Сегодня, 11:30

Пиняев: «В Таджикистане Карпин тоже говорил, что я жиробасик»

Пиняев рассказал о требованиях по питанию в сборной России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о требованиях по питанию в сборной России.

— В сборной особые требования по питанию. В «Крыльях» есть что-то похожее?

— Это не особые требования — просто когда идет игровой цикл, ты должен правильно питаться. В «Крыльях» примерно те же правила.

— Есть ли традиция проставляться после дебюта в сборной?

— Ветераны «душили» меня с этим, просили! Но в тот момент не было возможности — каждый день шли тренировки, нужно соблюдать режим питания. Потом как-нибудь разберемся с этим. В будущем обязательно проставлюсь.

— Андрей Мостовой рассказывал, что Карпин называл его жиробасиком. Тебе прозвище придумали?

— Меня везде называют Пиняй. Хотя Карпин в Таджикистане тоже говорил, что я жиробасик, ха-ха!

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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