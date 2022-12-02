Пиняев объяснил мотивацию выступать за сборную России в период отстранения

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о мотивации выступать за сборную России.

— В чем мотивация приезжать в сборную сейчас?

— Как у 18-летнего футболиста может не быть мотивации играть за сборную России? Меня вызвали впервые, дали шанс показать себя — какие еще проблемы с мотивацией? У меня она была запредельная! Я был готов на все, чтобы проявить себя.

— Ты бы потянул скорости, как на ЧМ?

— Давайте посмотрим: Саудовская Аравия ниже России в рейтинге ФИФА, но они обыгрывают Аргентину. Значит, они играют на таких скоростях. Получается, что и наша сборная выдержит этот темп.

— Ты себя представляешь в турнире уровня чемпионата мира?

— А ради чего я тогда тренируюсь? Если бы я не видел себя на таком уровне, я бы вообще не играл в футбол.