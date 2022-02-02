Мухин: «Саламыч что-то такое во мне увидел, чего даже я сам в себе не видел»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в интервью «СЭ» рассказал о мотивирующей речи от экс-тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Никто не верил, что ты поедешь на Евро. Почему тебя оставили?

— Да я и сам не верил. Не знаю, может быть, Саламыч что-то такое во мне увидел, чего даже я сам в себе не видел. Что-то его зацепило.

— Характер?

— Может быть, характер.

— Самый запоминающийся разговор с Черчесовым?

— Был один момент. Стоим мы в круге, и он меня внезапно спрашивает: «Муха, что такое условный и безусловный рефлекс?» В этот момент Дзюба кричит: «Саламыч, да он ничего не знает, чего вы у него спрашиваете?» А мне из биологии запомнилось, что безусловный рефлекс еще с рождения идет, а условный вырабатывается по ходу жизни. Я ответил. Черчесов говорит: «Муха, красава!» Подошел и обнял меня. Это была мотивационная речь, потом он говорит: «К чему я это все? Вот вы в Муху не верили, а он ответил. И мы так же: в нас никто не верит, а мы должны выиграть».

— Сильно.

— Да, классно получилось.

— Может, вы сговорились заранее?

— Нет. Я сам удивился, что он меня спросил. А потом мы побежали по кругу, и Дзюба ко мне подошел, говорит: «Муха, извиняюсь, снимаю шляпу».