Сборная России по футболу поздравила Валерия Карпина с днем рождения

Сборная России по футболу поздравила главного тренера национальной команды Валерия Карпина с днем рождения.

«С днем рождения, Валерий Георгиевич! Поздравляем нашего главного тренера и желаем крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия и успехов в работе со сборной!» — говорится в публикации в официальном Twitter российской сборной.

С днём рождения, Валерий Георгиевич ??



Поздравляем нашего главного тренера и желаем крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия и успехов в работе со сборной! pic.twitter.com/Ts7sZJlOZJ — Сборная России (@TeamRussia) February 2, 2022

Сегодня, 2 февраля, Карпину исполнилось 53 года.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла в стыковой турнир за право участвовать в чемпионате мира.

В полуфинале стыкового турнира Россия на своем поле сыграет с Польшей. Матч запланирован на 24 марта и должен пройти на стадионе «Лужники». В случае победы россияне выйдут в финал стыкового турнира, где встретятся с победителем матча Швеция — Чехия.