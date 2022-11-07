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Колоскова не удивляет количество новичков в сборной: «Идет знакомство с футболистами, у которых есть потенциал»

Колосков оценил итоговый состав сборной России на ближайшие матчи
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

«Сегодня мы не готовимся к каким-то конкретным официальным соревнованиям. Сегодня идет знакомство с футболистами, у которых есть потенциал заиграть в сборной команде. Карпин должен этот потенциал видеть, поработать с ними, знать их личностные качества, как они адаптируются в коллективе, как они воспринимают требования тренеров. В этом нет ничего удивительного. Абсолютно закономерно. Главный тренер должен видеть то, что у него есть даже не сегодня или завтра, а послезавтра. В этом смысле все логично и справедливо», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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