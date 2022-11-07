Агент Сычевого прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Конечно, вызов в сборную влияет на интерес к футболисту. Но ценник остается такой, какой есть.

— В окончательном списке есть и Соболев, и Комличенко, и Чалов.

— Хорошая компания, чтобы себя проявить и проверить в условиях такой конкуренции.

— Как думаете, получит Сычевой игровое время?

— Уверен, что все, кого вызвали, получат игровое время. Но решать все равно Валерию Георгиевичу Карпину. В прошлый раз у сборной была одна игра, а сейчас планируется две. Понятно, что все зависит от тренировок, но 30 человек надо везти, наверное, чтобы дать шанс всем.

— Сможет Владимир конкурировать с такими игроками, как Соболев и Комличенко?

— 100 процентов. Для него это будет в любом случае полезно. Но ему вполне по силам конкурировать с ними за место в составе, — сказал агент «РБ Спорт».

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана 17 и 20 ноября соответственно.