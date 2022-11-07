В «Нижнем Новгороде» считают, что защитник Агапов закрепится в сборной России

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о включении защитника клуба Ильи Агапова в состав сборной России на ноябрьские матчи.

«Это для нас хорошая новость. Я считаю, это отображает сегодняшнее состояние Ильи Агапова, его готовность, уровень. Он выложится на тысячу процентов, покажет себя с лучшей стороны. Я думаю, что он сделает все, чтобы закрепиться в сборной России. Для команды, для нас, для менеджмента, спортивного департамента, конечно, это показатель нашей селекции, того, что мы правильно работаем. Тренерский штаб правильно развивает молодых игроков!» — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.