Песков: «Вопрос об отставке Черчесова решает не Кремль»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не может принимать решение об отставке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Не Кремлю принимать такие решения (об отставке главного тренера сборной по футболу)», — цитирует ТАСС Пескова.

При этом он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин высказал свое мнение по кадровым изменениям в сборной.

«Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему», — добавил Песков.

Во время ежегодной прямой линии 30 июня Путин отметил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.

Напомним, в групповом трунире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.