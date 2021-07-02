Черчесов прокомментировал критику в свой адрес

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о критике к нему и национальной команде.

«Этот вопрос я бы вам передал. У каждого есть свой характер. Если меня назначили, я это делаю, и у кого-то есть сомнения — это абсолютно нормальное явление, с которым ты должен смириться. Я с 15 лет играл за все сборные СССР, постоянно с этим сталкивался. У каждого свое мнение. Когда до ЧМ была критика, моя задача и команды была доказать свою состоятельность. Оцените тогда, когда надо. Окей, оценили. Идем дальше. Потом идет отборочный турнир к Евро, свою работу сделали, вы все рады, все мы работаем. Если до ЧМ какие-то вещи я понимал, то команда-то свою работу делает. Я бы этот вопрос вам передал. Я не могу всем нравиться, у меня работа — не нравиться. Я делаю свою работу по-максимуму. Если мой максимум кого-то не устраивает, значит, мой максимум недостаточен», — сказал Черчесов.