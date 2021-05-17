Нойштедтер прокомментировал свое отсутствие в составе сборной на Евро

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер в разговоре с «СЭ» прокомментировал то, что не попал в состав сборной России на чемпионат Европы.

— Ты был в обойме сборной, но не попал на Евро. Как отреагировал?

— Это футбол, надо работать, — заявил «СЭ» Нойштедтер. — Жизнь на этом не заканчивается. Значит, надо дальше над собой работать, показывать себя, чтобы играть в клубе и, может быть, новый контракт получить.

— Ключевой момент — это ошибка в матче с «Рубином»?

— Нет. Правильно сейчас молодых с собой брать. У него (Черчесова — «СЭ») есть костяк, пусть молодых берет и учит, чтобы они были на таком событии, как Евро. Молодец. Я рад за молодых, у них очень хороший потенциал. Пусть они учатся, набираются опыта, чтобы, может быть, сыграть на следующем чемпионате мира.

Чемпионат Европы-2020 состоится с 11 июня по 11 июля.

(Севастиан Терлецкий)