Сборная России: Мухин проходит реабилитацию, состояние Шунина и Баринова не вызывает опасений

Медицинский штаб сборной России получил от клубных врачей информацию о состоянии игроков, которые не сыграли в заключительном туре РПЛ из-за травм. Это позволило принять необходимые меры, сообщает пресс-служба национальной сборной в Telegram-канале.

Повреждения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и голкипера «Динамо» Антона Шунина были незначительными. Футболисты полностью восстановились и готовы к работе.

Полузащитник «Локо» Максим Мухин продолжает реабилитационное лечение под контролем врача сборной Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова. На прошлой неделе 19-летний хавбек испытывал дискомфорт. Во время финала Кубка ситуация усугубилась. Сейчас на фоне стартовой терапии отмечается значительный положительный эффект.