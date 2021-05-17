Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России: Мухин проходит реабилитацию, состояние Шунина и Баринова не вызывает опасений

15:34
Максим Мухин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Мухин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Медицинский штаб сборной России получил от клубных врачей информацию о состоянии игроков, которые не сыграли в заключительном туре РПЛ из-за травм. Это позволило принять необходимые меры, сообщает пресс-служба национальной сборной в Telegram-канале.

Повреждения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и голкипера «Динамо» Антона Шунина были незначительными. Футболисты полностью восстановились и готовы к работе.

Полузащитник «Локо» Максим Мухин продолжает реабилитационное лечение под контролем врача сборной Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова. На прошлой неделе 19-летний хавбек испытывал дискомфорт. Во время финала Кубка ситуация усугубилась. Сейчас на фоне стартовой терапии отмечается значительный положительный эффект.

Читайте также

КХЛ утвердила состав дивизионов и схему проведения чемпионата
Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА
Стероиды и драки в пивных. Каким спортсменом был Шварценеггер?
Иван Телегин покидает ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры