Аршавин считает Хиддинка лучшим тренером среди тех, с кем он работал
19:25
Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего тренера среди тех, с кем он работал. Он предпочел Гуса Хиддинка Арсену Венгеру.
«Венгер — лучший тренер? Нет, для меня Гус Хиддинк — лучший тренер. Мне нравится, что он никогда не боялся соперника», — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER.
Вместе с Гусом Хиддинком Аршавин и сборная России дошли до 1/2 финала на Евро-2008.
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