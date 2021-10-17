Боярский — о желании Клаудиньо играть за сборную России: «Он будет незаменимым!»
Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал слова бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо о готовности играть за сборную России.
«Я поддерживаю желание Клаудиньо, конечно. Такой игрок у нас в сборной будет незаменим. Бесспорно, он усилит сборную России. Ни у кого из российских игроков и близко такой техники нет. Есть более скоростные, более мощные, но по технике — никого нет. Клаудиньо замечательный игрок», — сказал Боярский «СЭ».
В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Клаудиньо в августе 2021 года впервые был вызван в основную сборную Бразилии.
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