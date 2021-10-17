Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал слова бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо о готовности играть за сборную России.

«Я поддерживаю желание Клаудиньо, конечно. Такой игрок у нас в сборной будет незаменим. Бесспорно, он усилит сборную России. Ни у кого из российских игроков и близко такой техники нет. Есть более скоростные, более мощные, но по технике — никого нет. Клаудиньо замечательный игрок», — сказал Боярский «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Клаудиньо в августе 2021 года впервые был вызван в основную сборную Бразилии.