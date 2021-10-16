«Чего ему там делать?» Кавазашвили высказался о возможной натурализации Клаудиньо для сборной России

Бывший голкипер сборной СССР и член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» слова бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо о готовности играть за сборную России.

«У него нет российского гражданства! Мало ли, чего он хочет. Мы только можем допускать до сборной граждан России. Какое может быть другое мнение? Даже муссировать нельзя этот вопрос. Чего ему там делать? Чтобы сборную сняли с чемпионата мира? Только это», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Клаудиньо в августе 2021 года впервые был вызван в основную сборную Бразилии.