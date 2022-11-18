Непомнящий объяснил, почему сборная России сыграла вничью с Таджикистаном

Российский и советский тренер Валерий Непомнящий назвал три фактора, которые повлияли на результат товарищеской встречи между Россией и Таджикистаном (0:0).

«Я в этом матче на большее и не рассчитывал из-за трех моментов. Во-первых, в составе у нас были игроки, которые никогда не играли вместе, для них это было новое. Из-за этого командные действия не проглядывались, мне так кажется.

Второй фактор — это состояние поля. Как бы мы ни говорили, что мы на таких полях играли, однако в последнее время мы играем на качественных полях с естественным покрытием. Если оно искусственное, оно другого качества, другого поколения, оно отличается от естественного. В Душанбе игрокам было сложно перестроиться. Повышенная травмоопасность заставляла наших игроков играть еще с большей осторожностью.

И третий фактор заключается в игре Таджикистана. Как бы там ни было, тактически сейчас готовы все приблизительно одинаково. Оборонялась команда очень дисциплинированно, и, когда они скомпановывались у своей штрафной, скорость игры падала и им было привычно", — цитирует специалиста Vprognoze.ru.

В следующем матче сборная России встретится со сборной Узбекистана 20 ноября (15:00 мск).