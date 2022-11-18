Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:45

Непомнящий объяснил, почему сборная России сыграла вничью с Таджикистаном

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский и советский тренер Валерий Непомнящий назвал три фактора, которые повлияли на результат товарищеской встречи между Россией и Таджикистаном (0:0).

«Я в этом матче на большее и не рассчитывал из-за трех моментов. Во-первых, в составе у нас были игроки, которые никогда не играли вместе, для них это было новое. Из-за этого командные действия не проглядывались, мне так кажется.

Второй фактор — это состояние поля. Как бы мы ни говорили, что мы на таких полях играли, однако в последнее время мы играем на качественных полях с естественным покрытием. Если оно искусственное, оно другого качества, другого поколения, оно отличается от естественного. В Душанбе игрокам было сложно перестроиться. Повышенная травмоопасность заставляла наших игроков играть еще с большей осторожностью.

И третий фактор заключается в игре Таджикистана. Как бы там ни было, тактически сейчас готовы все приблизительно одинаково. Оборонялась команда очень дисциплинированно, и, когда они скомпановывались у своей штрафной, скорость игры падала и им было привычно", — цитирует специалиста Vprognoze.ru.

В следующем матче сборная России встретится со сборной Узбекистана 20 ноября (15:00 мск).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10439039-nepomnyaschij-nazval-tri-faktora-povliyavshih-na-rezultat-matcha-rossiya-tadzhikistan.html
Валерий Непомнящий
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
5
1
Читайте также
5 напитков, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть
Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Депутат Госдумы Валуев госпитализирован в одну из московских больниц
«У них не хватает сил и средств для обороны»
Республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финподдержки Украины
Как обстоят дела с медпомощью в Забайкалье
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Бышовец — о матче сборной России: «Не победили, но ничего плохого не случилось»
Жене Карпина стыдно за российских болельщиков после матча с Таджикистаном
Жуков — об игре против Таджикистана: «Не было мотивации и сыгранности, Пиняев выглядел более-менее»
Голкипер сборной Таджикистана Ятимов рассказал о желании выступать в РПЛ
Булыкин — о ничьей с Таджикистаном: «Нужно было сначала сделать результат, а потом уже экспериментировать»
Урунов назвал травму Песьякова единственным минусом в матче Россия — Таджикистан
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец — о матче сборной России: «Не победили, но ничего плохого не случилось»

Радченко считает, что не нужно увольнять Карпина после ничьей сборной России с Таджикистаном
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости