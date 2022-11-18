Радченко считает, что не нужно увольнять Карпина после ничьей сборной России с Таджикистаном

Экс-нападающий сборной России и СССР Дмитрий Радченко высказался о результате матча Россия — Таджикистан (0:0).

«Это контрольный матч, посмотрели игроков. Ребята почувствовали, что такое сборная России. Это был информативный матч для тренерского штаба. Много ребят вышли в экспериментальном составе. Понятно, не было ярких взаимодействий, которые должны быть у сборной России. Меня удивляет другое: неужели не нашлось покрытия с натуральным газоном? Почему сборная России играет на искусственном газоне?» — цитирует Радченко «Спорт День За Днем».

Также бывший нападающий ответил на вопрос, стоит ли увольнять Карпина в случае поражения сборной Узбекистана.

«В отставку за что? За то, что он не выигрывает матчи? За то, что он просматривает новых игроков? Я просто не понимаю, за что? Если бы это был официальный матч, то да. А это контрольный матч, где можно посмотреть ближайший резерв сборной. Увольнять незачем», — добавил Радченко.

В следующем матче сборная России встретится со сборной Узбекистана 20 ноября (15.00 мск).