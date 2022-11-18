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Сегодня, 13:08

Бышовец — о матче сборной России: «Не победили, но ничего плохого не случилось»

Бышовец рассказал, что думает о товарищеском матче между сборными России и Таджикистана
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о товарищеском матче между сборными России и Таджикистана (0:0).

«Нужно скептически смотреть на критику. Все ждут результата, но нужно было посмотреть на молодых игроков сборной. Нужно отдать должное Таджикистану. Их сборная играла с хорошей самоотдачей. У нас не получилось сыграть агрессивно в атаке и создать голевые моменты. Этот матч нужно рассматривать как новую информацию для дальнейшей работы. Не победили, но ничего плохого не случилось», — сказал Бышовец «СЭ».

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.

Анатолий Бышовец
Сборная России по футболу
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