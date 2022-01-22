Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:00

Мостовой: «100 процентов поменялся после сборной. У Сутормина голова вообще поехала в этом плане»

Андрей Мостовой высказался об изменениях после вызова в сборную Карпина
Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
Андрей Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал об изменениях после вызова в сборную Валерия Карпина.

— Ты рассказывал, как Алексей Сутормин изменился после сборной. Тебя это тогда удивило? И поменялся ли ты после того, как съездил к Карпину?

— Сто процентов. У тебя меняется мышление, ты понимаешь, как все это важно. Мне кажется, у Сутормина голова вообще поехала в этом плане: «сухой» стал, клещ какой-то. Я тоже, конечно, начал всем этим заниматься, плюс у меня еще есть свой индивидуальный тренер. С ним составляем план питания на отпуск.

Никакого сладкого в сборной и близко нет. Хотя я сахар и так особо не ел. В кофе, чай, каши никогда ничего не добавлял.

— Откуда тогда был повышенный процент жира?

— Организм такой. Легко набираю вес. В отпуске в Дубае чуть набрал, мне даже Валерий Георгиевич написал. У нас с ним была переписка, сказал, что обещаю исправиться. Выложил фотку с голым торсом, а там свет неудачно упал, как будто живот есть. Он скидывает мне обратно фотографию — это ты так исправляешься? Я говорю, что в фотошопе все можно подправить. Потом он меня спросил, какой у меня план тренировок, что буду делать.

Стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 с участием сборной России пройдут в Москве на стадионе «Лужники». Игра с Польшей пройдет 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Андрей Мостовой
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
«Хорошо, что не ушел в «Локомотив» из «Зенита» — вон там что творится...» Мостовой — о Карпине, депрессии и ковиде перед Евро
«Сочи» отправился на сбор в Турцию
Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
«Спартак» подписал Пруцева, «Бернли» ведет Азмуна, Лисакович — в «Рубине»
Иван Игнатьев переходит в «Крылья Советов»
Деспотович поблагодарил всех за время, проведенное в «Рубине»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жена Карпина призналась, что хотела бы поработать ведущей на телевидении
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости