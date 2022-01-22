Мостовой: «100 процентов поменялся после сборной. У Сутормина голова вообще поехала в этом плане»

Футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал об изменениях после вызова в сборную Валерия Карпина.

— Ты рассказывал, как Алексей Сутормин изменился после сборной. Тебя это тогда удивило? И поменялся ли ты после того, как съездил к Карпину?

— Сто процентов. У тебя меняется мышление, ты понимаешь, как все это важно. Мне кажется, у Сутормина голова вообще поехала в этом плане: «сухой» стал, клещ какой-то. Я тоже, конечно, начал всем этим заниматься, плюс у меня еще есть свой индивидуальный тренер. С ним составляем план питания на отпуск.

Никакого сладкого в сборной и близко нет. Хотя я сахар и так особо не ел. В кофе, чай, каши никогда ничего не добавлял.

— Откуда тогда был повышенный процент жира?

— Организм такой. Легко набираю вес. В отпуске в Дубае чуть набрал, мне даже Валерий Георгиевич написал. У нас с ним была переписка, сказал, что обещаю исправиться. Выложил фотку с голым торсом, а там свет неудачно упал, как будто живот есть. Он скидывает мне обратно фотографию — это ты так исправляешься? Я говорю, что в фотошопе все можно подправить. Потом он меня спросил, какой у меня план тренировок, что буду делать.

Стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 с участием сборной России пройдут в Москве на стадионе «Лужники». Игра с Польшей пройдет 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.

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