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Сегодня, 11:00

«Хорошо, что не ушел в «Локомотив» из «Зенита» — вон там что творится...» Мостовой — о Карпине, депрессии и ковиде перед Евро

Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал, как летом мог перейти в «Локомотив»
Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой в матче со сборной Кипра.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой забивает в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой в редакции «СЭ».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой в редакции «СЭ».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Пиротехника на матче ЦСКА и «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гол Магомеда Оздоева в ворота «Челси».
Фото Global Look Press
Андрей Мостовой в редакции «СЭ».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гостем редакции «СЭ» стал полузащитник «Зенита» и сборной России.

Андрей Мостовой в редакции «СЭ» был максимально откровенен. Полузащитник «Зенита» и сборной России рассказал о депрессии после возвращения в питерский клуб, злости, когда не выходит на поле, мыслях о смене команды, пропуске Евро из-за ковида, суперпрофессиональном Карпине, работе с персональным тренером, уходе от Ткаченко, дружбе с Дзюбой, встрече с Песковым и многом другом.

Андрей Мостовой в редакции «СЭ». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой в редакции «СЭ».
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Во время отпуска вы были в Грузии. Почему такой не самый обычный для футболиста выбор?

— Сначала был в Дубае. Это заранее запланировал. А потом друзья позвали в горы на лыжах покататься. Говорю, я не умею, да и нам нельзя, но за кампанию съезжу. В горах, понятно, не катался, но в Грузии и без этого есть чем заняться, да и просто люблю обстановку сменить. Я в принципе за любой кипиш и могу в него вклиниться (улыбается). В общем — поехали. Сначала был Тбилиси. Если честно, ноябрьско-декабрьский Сочи напомнил. И с точки зрения старого города тоже.

— Грузинское гостеприимство на себе прочувствовали?

— Своеобразно. Например, в Тбилиси попался супертаксист. К себе приглашал. По дороге в горы говорит: на обратном пути вино домашнее привезу. Останавливался в нужных местах пофотографироваться. В общем, был нашим гидом. Но и другие люди попадались. В ресторане приносили счет в 1,5 раза больше. Потом убирали лишнее, но неприятно было. Позже нам объяснили, что туристов сейчас в Грузии меньше стало, уровень зарплат маленький, поэтому некоторые так делают.

— Лишние килограммы из-за знаменитой грузинской кухни домой не привезли?

— Когда туда ехал, думал, так и получиться. Хинкали люблю. Хачпапури ем редко, но метко. Однако поразительно, что в Грузии ни разу нигде ничего не понравилось. Ни в дорогом ресторане, ни в дешевом, где все деревянное и бабушки с дедушками готовят. Невкусно было. Может, это именно я так попадал? Но удивление было огромным.

— Сейчас на сборе за питанием следите?

— Придерживаюсь определённого рациона. Перед горячим много овощного салата с оливковым маслом, чтобы все уплотнилось и много потом не есть. Тем более, после отпуска немного надо скинуть. Я, конечно, пытался на каникулах держаться, но все равно что-то накопилось. Поэтому сейчас питание не меняю. Тренер, с которым занимался в отпуске, его тоже прописал. Становлюсь максимально профессиональным (улыбается).

— На сборе — мясо, рыба или курица?

— Мне подсказали, что красное мясо это не очень хорошо. Поэтому больше рыба и курица-грудка. И вообще без сладкого. Только ягоды-фрукты.

— Сколько килограммов привезли из отпуска?

— Ну все же граммов, а не килограммов. Где-то 3 января было 2.5 кг, с этого дня начал тренировки. Почти все ушло, но немного осталось.

— Вы легко набираете вес?

— Да. Знаю, конечно, людей, которые могут целыми днями не есть. Я так не могу. Если перед тренировкой не по завтракаю, на ней в обморок упаду. А вот Артем Дзюба, он вообще спокойно может целый день не есть. Не знаю, как такое возможно, но — молодец!
Ну а я постепенно скидываю. Резко тоже нельзя. Будет упадок сил.

Андрей Мостовой в матче со сборной Кипра. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой в матче со сборной Кипра.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«В последний день сборов у ветеранов во второй лиге в чемодане звякало»

— Что обязательно берете с собой на сборы?

— Летом приставку игровую брал, сейчас только ноутбук. Могу с друзьями вечерком зарубиться. Раньше в футбольный симулятор играл, но он сейчас как будто вымирает. На Dota подсаживали, но пару раз попробовал, ничего не понял — куда бежать, что делать. В Дубай книжку взял — триллер Михаэлидиса «Безмолвный пациент». Что касается фильмов, то сериалы не затягивают. «Игру престолов» 3-4 серии посмотрел, вроде интересно, потом — нет. «Бумажный дом» начал — то же самое. В общем, не могу и не хочу. А вот из полнометражного запланировал «Король Ричард» посмотреть. В кино на него сходить пока не получилось.

— На вскидку, какие сборы были самыми яркие в карьере?

— Наверно, самые прикольные — прошлогодние здесь же в Дубае. Тогда между сборами мы домой не возвращались и 4 выходных проводили прямо тут. Реально, получилось как мини-каникулы. Куда-то ходили, гуляли. Помню, просто черным стал от загара. Когда на пятый день снова в отеле все собрались на обеде, Слава Караваев говорит: «Смотрю на тебя и не верю, что вечером тренировка будет. Ощущение — отпуск продолжается». Интересно было!

— А самое необычное место сборов?

— В Крымск с «Долгопрудным» поехали. Вторая лига — это весело, конечно. Особенно отъезд утром со сбора после последней игры. Полкоманды еле-еле на рейс приходит. Был смешной момент. Мне 18 лет, идем в аэропорт рядом с одним опытным игроком. У него чемодан на колесиках зацепляется за поребрик, после чего раздается характерный звон. «Молчи», — говорит. Конечно, быстро все понял (улыбается).

Андрей Мостовой в редакции «СЭ». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой в редакции «СЭ».
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Скоро 25 — пора браться за голову»

— Довольны ли вы собой по итогам первой части сезона?

— У меня все циклично происходит. Бывает доволен, бывает — нет. Все, конечно, от игрового времени зависит. Когда на поле, мне доверяют — все хорошо и круто, конечно. Но случались моменты, когда в начале и середине сезона мало игрового времени получалось. Естественно, был не доволен. Как и любой футболист, будь он на моем месте. В общем какую-то задачу-минимум выполнил, но хочется лучшего. Пора становится основным игроком. На самом деле и возраст уже... В этом году 25 лет! Вроде все молодой-молодой, а по годам так уже не скажешь. Хочется выйти на другой уровень.

— А ощущаете себя на сколько?

— Мне кажется, каждый ощущает себя моложе. Помню, 18 исполнилось, перешел в ФНЛ в «Химки». Кажется, это чуть ли не пару лет назад было. А уже 6 лет прошло на взрослом уровне! Мне часто говорили — время, не идет, а летит. Сейчас понимаю: так оно на самом деле и есть. Причем, с возрастом осознал, что надо следить за собой. Поэтому и персонального тренера нанял. Пора браться за голову. Тем более, из отпуска выходить с каждым годом сложнее становиться. Вот сейчас сборы начались — и тяжеловато. Думал, может плохо к ним подготовился? Или реально уже и в возрасте дело (улыбается)? Конечно, надеюсь, что еще нет, но следить за собой теперь точно надо!

— Как вы пришли к тому, что нужен персональный тренер?

— Года три-четыре занимался с ним каждую предсезонку. И потом очень хорошо чувствовал себя на сборах. Знал, что он и в сезоне может тебя вести. Решил попробовать и тоже все понравилось. Конечно, бывает, что тренировка заканчивается, а у меня еще список упражнений от тренера. Думаешь — нет, только не сейчас! Нет, если очень сильно устал, и правда можно разок пропустить. Но мы пообщались на эту тему — надо терпеть и выполнять. Это тоже к слову о понимании того, что надо выходить на другой уровень.

— Вы сказали о задаче-минимум. А какой была задача-максимум?

— Я не ставлю себе задачи — забить столько-то, отметка такая-то. Просто смотрю как играл, сколько результативных действий принес команде. Но в важных матчах, получается, забил. «Спартаку», ЦСКА. С другой стороны, все упирается в игровое время. Хочется, чтобы его было больше, а пока — недостаточно. В основном, надо это наладить. Чтобы в большей степени стать игроком основного состава, а не «джокером», как вы журналисты меня называете. Мне это не нравится. Надо переходить на другую роль.

Артем Дзюба. «Ничего плохого в словах Дзюбы не вижу, он сделал то, что должен был». Мостовой — о «Спартаке», «Зените» и сборной России

— Когда не хватает игрового времени, как это переживаете?

— По-разному бывает. Самый тяжелый период был летом, когда выходил на пять минут не понимая, что происходит. Тогда же в сборную первый раз не вызвали — в общем все накопилось. Бывает, злишься на себя в такие моменты. А бывает, вроде бы хорошо себя чувствуешь, можешь показывать свой уровень, но такое все равно происходит. Но в «Зените» это нормально — как есть, так есть. Сейчас никто никуда не отпустит. Значит вариант один — работать и работать.

— Вы разговариваете на эти темы с Сергеем Семаком?

— Он главный тренер, это его решения. Сергей Богданович понимает, что каждый футболист хочет играть. Но если ты получаешь мало времени, и при этом не веселишься, а ходишь угрюмым, злишься на себя, еще на кого — считаю, это нормально. А если доволен ролью запасного — наоборот не нормально. Не говорю о том, что ты портишь атмосферу и настроение в коллективе. Но улыбаться в такой ситуации — ничего хорошего в этом не вижу. В общем, по мне сразу все видно.

— У вас были предложения из других клубов?

— Год назад из «Динамо» — обсуждали этот вопрос с Сергеем Богдановичем. Летом интересовался «Локомотив». Это как раз был период, когда перестал играть. Спросил у агента — есть ли варианты. Ведь хотелось быть игроком основного состава, вызываться в сборную. «Локомотив» тоже был готов предложить хорошую сумму, насколько я понял. Но мне сказали: «Андрей, времени не теряй. Ты игрок «Зенита». После этого все закончилось.

Андрей Мостовой и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой и Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«С «Бетисом» не повезло»

— Михаил Кержаков в интервью Матч ТВ сказал, что в осенней части сезона особняком можно выделить матч с Челси. Согласны?

— Конечно. Я обожаю такие большие игры — с «Челси», «Ювентусом». На выезде тоже. Ощущения потрясающие, когда ты понимаешь против каких команд и игроков выйдешь. В чемпионате России по накалу можно сопоставить наш матч с «Динамо», когда перед зимней паузой встречались лидер и ближайший преследователь. Это все круто! И очень подстегивает. Ты понимаешь, насколько это важные игры и с точки зрения результата, и вообще — противостояния. Мне лично очень помогают такие встречи.

—  В матче с «Динамо» вы пять раз попали офсайд. От большого желания забить?

— «Рекорд» по ним поставил (улыбается)? Я вышел чистым нападающим и, понятно, все время играл с двумя защитниками. Но один такой офсайд прямо реально помню, причем сам в нем виноват. В начале второго тайма мне делает передачу Мага Оздоев, а я от рвения делаю лишний шаг. А так бы один на один на один выходил бы. В целом действительно часто за спину бегу. В матче же с «Динамо» такое количество офсайдов — скорее дело случая.

— Вы часто стараетесь обострять атаку за счет дриблинга. В последнее время уверенно чувствуете себя при исполнении этого элемента или есть страх потерять мяч?

— В «Зените» у меня меньше этого элемента стало — заметил это по себе. Больше ответственности и поэтому иногда играешь проще. Но надо от этого уходить, больше рисковать. В России мало кто любит дриблинг и за счет него обостряет. Все чаще через пас идет. Но если у меня это есть, надо этим выделяться и не бояться. Тем более на последней трети поля. Если обостришь и потом потеряешь мяч — тебе никто ничего плохого не скажет. А если забьешь?

8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Зенит» не испугался «Челси». Это победа над самими собой!" Орлов — о ничьей с командой Тухеля

— При 2:3 с Челси верили, что сравняете?

— Мы на самом деле хорошо играли, моменты создавали. Так надо во всех матчах играть, считаю! На выезде, дома — не важно. А тогда с «Челси» понимал, что момент будет. И Мага Оздоев молодец — такую «плюху» положил! Тем более, после его паузы из-за травмы.

— Вы видели как на гол Оздоева отреагировали болельщики «Юве»?

— Мы с Магой после игры поехали вместе поужинать. Когда сидели, он мне показал все эти сообщения итальянских фанатов. Очень прикольные. Их каждую минуту Маге присылали.

— Что скажете про «Бетис», который будет следующим соперником «Зенита» в еврокубках?

— Не очень, если честно, слежу за Испанией. В основном за РПЛ и Англией. Поэтому, когда увидел в соперниках «Бетис», поначалу подумал — в принципе нормально. А потом заглянул в таблицу, посмотрел состав и понял — весело будет. В общем не повезло нам со жребием. Но будем скоро их начинать разбирать, думаю — до игры месяц. Интересный соперник!

Андрей Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Мы знаем требования своего тренера, Польша — нет. России это на руку»

— У Вас День рождения 5 ноября. Гол за сборную в матче с Кипром стал отложенным подарком?

— Да! Эта цель — забить за сборную — в этом году тоже была. И в Лиге чемпионов. Получается, пока только одну выполнил. А вторая ещё не поддаётся. Но тогда вообще хороший период — сборная, матч со «Спартаком», больше стал играть.

— План забить в ЛЧ перетекает на ЛЕ?

— Само собой, ведь вариантов в этом году в еврокубках не остаётся (улыбается). Но вообще на следующий сезон надо не только поставить задачу забить в ЛЧ, но и выполнить ее. А в ЛЕ вообще еще ни играл. Выходит — новый турнир, а значит тоже интересно.

— Раз мы заговорили про сборную, что было на сердце после игры с Хорватией?

— Опустошение, что там ещё могло быть... Вся команда очень переживала. Да, легко перед этим обыграли Кипр. Но потом все мысли были только о хорватах. И тут такой результат, тем более так обидно все это произошло. Хотя, если бы хорошо играли, моменты создавали, может, ещё обиднее было бы в итоге, с учётом того, какой гол пропустили. С другой стороны, исходя из игры, это должно было произойти. Рано или поздно. Правда, опять же обидно, что под конец матча. У Феди Кудряшова ноги схватило, он бежать толком уже не мог. Но знаете, я рядом был в том эпизоде. Там сразу два игрока сборной Хорватии очень близко в выгодной позиции находились.

Сборная России после вылета с&nbsp;чемпионата Европы-2020. Год боли и разочарований для сборной России. Но все еще можно поправить в стыках

— То есть, не случись автогола Кудряшова, кто-то из этих двоих все равно забил бы?

— Если бы только я не помог обороне, поскольку рядом был. Но на самом деле им очень трудно было бы помешать. Бежал с одним, мне казалось, что он может забить, и тут как раз мяч мимо нас пролетел в ту точку, где оказался Федя. Бывает такое! Но ничего, сейчас будем к Польше готовиться. Посмотрим, как все произойдёт.

— Кстати, в вашей карьере были автоголы?

— Нет, я просто до своих ворот обычно не добегаю (улыбается).

—  Сборная Польши осталась без главного тренера и пока не может найти нового. Одни считают эта ситуация на руку сборной России, другие она может ещё больше сплотить соперника.

— Склоняюсь к первому варианту. Мы-то уже чётко знаем своего главного тренера. Его требования, к чему готовиться. Даже в отпуске переписывались. А у поляков теперь все по-новому будет. Правда, бывает и по-другому. Смена тренера и команда на подъёме. В общем, посмотрим как все будет, но на данный момент эта ситуация нам на руку.

— К тому же с Польшей игра в Москве.

— Это тоже, конечно, плюс. По «Зениту» в Лиге чемпионов тоже было видно, как мы играем дома и на выезде. Главное, чтобы болельщиков пустили. Очень помогает, когда они на трибунах. И даже на настрой перед матчем тоже влияет. В той же Хорватии едем на стадион, видим толпу фанатов, огромное море. Это и тебя заводит, не говоря уже о хозяевах поля. Круто же! Без болельщиков вообще нет футбола.

Валерий Карпин и Андрей Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Андрей Мостовой.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Лучше иметь фишку в футболе, чем волосы красить»

— В команде больше всего с Алексеем Суторминым дружите?

— Знаете, я тут вспоминал свои команды и понял, что по большому счету общался со всеми. Бывают, конечно, 1-2 человека с кем меньше контактируешь. Но по большому счету мог раньше и могу в «Зените» подойти, поговорить с каждым. Я — кампанейский человек. А кампания у нас: Далер Кузяев, Леша Сутормин, Саша Ерохин, Слава Караваев. С Магой Оздоевым, конечно, очень хорошо общаемся.

— Не обиделись на Сутормина, когда в прошлом сезоне в «золотом» матче с «Локо» он не отдал вам передачу?

— Счет 7:1 мы выходим 2 в 1 с вратарем. Отдай мне Леша пас — в пустые забиваю. Но он решил сам. Потом говорит — я тебя не видел. Отвечаю, я ж тебе еще и кричал. В итоге потом в шутку кто-то из ребят в раздевалке повесили скрин этого момента.

Андрей Мостовой забивает в ворота «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой забивает в ворота «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Говорят, что Алексей потом вас просто оторвал с этого фото.

— Да? Ну все, значит мы больше не друзья (смеется).

— В свое время вы с Себой Дриусси дружили. Продолжаете общаться?

— Поддерживаем связь. Вчера мою фотографию в инстаграмм прокомментировал. Правда, это кадр с Клаудиньо был, который вместо Себы пришел — может заревновал (смеется)? Сначала, кстати, мы вообще часто переписывались. Потом меньше и меньше. Но со временем так и будет — это нормально.

— На сборе шутят что в Зените теперь два блондина вы и Барриос.

—  Если честно у него, прямо, лапша на голове (смеется). Плюс он не грамотно все сделал, потому что сейчас желтым стал. По-хорошему специальный шампунь должен быть, чтобы не желтело. Я-то уже год крашеный, в курсе дела (смеется). Недавно думал, продолжать или нет. Друзья говорят — конечно, тебе же идет! Но мне тут кто-то написал — раньше это твоя фишка была, а теперь все привыкли. Может они и правы.

— Может, нужна новая фишка?

— В футболе в первую очередь лучше ее иметь, чем волосы красить!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
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Сборная России по футболу
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Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

У «Зенита» проблемы — дефицит игроков из-за травм и заболевших. Второй матч сбора закончился потасовкой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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