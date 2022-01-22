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Сегодня, 14:00

Мостовой о пропуске Евро-2020: «Папа сказал: «Плыли, плыли и у берега обосрались»

Футболист «Зенита» и сборной России Мостовой рассказал, как перенес коронавирус
Екатерина Звенигородская
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Севастиан Терлецкий
Андрей Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал, как отреагировал на положительный тест на коронавирус, из-за которого он пропустил Евро-2020.

— Ты задумывался, почему так произошло с ковидом перед Евро?

— Честно, не понимал. Мы все вместе постоянно были. Не знаю, где это все могло произойти. Последняя товарищеская игра перед Евро с болгарами была, потом сказали, что мы можем к семьям поехать. Я до дома доехал, никуда не ходил. Помню, в Питер приехал, у меня три ложных теста, я не переживал. В отель приехал, зашел в номер, два экспресс-теста у меня положительных. Повезло, что это еще в Питере было.

На следующее утро пришел доктор, опять тест сдал, снова положительный. Я говорю: «И что?» Мне ответили, что это все. Была мысль, может, меня подождут, пока отрицательный тест будет. Мне папа сказал: «Плыли, плыли и у берега обосрались». Так и было. Значит, судьба.

— Сколько ты сидел дома?

— 5 или 6 дней.

— Еще успел бы на один матч.

— Да, с Данией. Мне даже после этой игры доставалось, в директе писали сообщения. Один смешно написал, фотку мою выставил, говорит: «Хоть кого-то «корона» спасла». Были некоторые моменты веселые.

Вместо Мостового в заявку попал защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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Андрей Мостовой
Коронавирус
Сборная России по футболу
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