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Митрофанов: «В Европе в данный момент правило невмешательства государства в дела футбола не работает»

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что влияет на позицию европейских футбольных федераций в ситуации с баном России.

«Как сказать... Догма, которую нам вбивали, что спорт вне политики, о невмешательстве государства в дела футбола, закончилась ровно в тот момент, когда выяснилось, что одну федерацию можно отстранить, если ее государство вмешивается в дела футбола. А если это случилось у всех или многих государств, то правило не работает (улыбается). В Европе в данный момент правило невмешательства государства в дела футбола не работает», — приводят «Известия» слова Митрофанова.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://iz.ru/1528603/aleksei-fomin/v-evrope-pravilo-nevmeshatelstva-gosudarstva-v-futbol-ne-rabotaet
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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