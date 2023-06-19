Митрофанов: «В Европе в данный момент правило невмешательства государства в дела футбола не работает»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что влияет на позицию европейских футбольных федераций в ситуации с баном России.

«Как сказать... Догма, которую нам вбивали, что спорт вне политики, о невмешательстве государства в дела футбола, закончилась ровно в тот момент, когда выяснилось, что одну федерацию можно отстранить, если ее государство вмешивается в дела футбола. А если это случилось у всех или многих государств, то правило не работает (улыбается). В Европе в данный момент правило невмешательства государства в дела футбола не работает», — приводят «Известия» слова Митрофанова.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).