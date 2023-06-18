Корнеев рассказал, что у Саенко в матче с Нидерландами на Евро-2008 была установка выключить ван Бронкхорста

Бывший ассистент главного тренера сборной России Игорь Корнеев поделился воспоминаниями о четвертьфинальном матче с Нидерландами на чемпионате Европы-2008 (3:1).

«Одна из тактических деталей того матча — Саенко на фланге ван Бронкхорста, чтобы его выключить. Нам надо было разменять двух игроков, потому что ван Бронкхорст подключался очень часто и эффективно. Иван в этом плане провел феноменальный матч и выполнил тактическую установку. Но это был не единственный ход, а [лишь] один из очень важных моментов, потому что Нидерланды очень много атаковали через левый фланг», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

На Евро-2008 сборная России завоевала бронзовые медали. Национальную команду на тот момент возглавлял голландский специалист Гус Хиддинк.