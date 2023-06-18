Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:00

Корнеев рассказал, что у Саенко в матче с Нидерландами на Евро-2008 была установка выключить ван Бронкхорста

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший ассистент главного тренера сборной России Игорь Корнеев поделился воспоминаниями о четвертьфинальном матче с Нидерландами на чемпионате Европы-2008 (3:1).

«Одна из тактических деталей того матча — Саенко на фланге ван Бронкхорста, чтобы его выключить. Нам надо было разменять двух игроков, потому что ван Бронкхорст подключался очень часто и эффективно. Иван в этом плане провел феноменальный матч и выполнил тактическую установку. Но это был не единственный ход, а [лишь] один из очень важных моментов, потому что Нидерланды очень много атаковали через левый фланг», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

На Евро-2008 сборная России завоевала бронзовые медали. Национальную команду на тот момент возглавлял голландский специалист Гус Хиддинк.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5142849-korneev-s-niderlandami-v-2008-m-u-saenko-byla-ustanovka-vyklyuchit-van-bronkhorsta.html
Игорь Корнеев
Сборная России по футболу
1
Читайте также
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колодин заявил, что перестал общаться с экс-тренером сборной России Хиддинком
Новости
RSS RSS
Все новости