Митрофанов — про договоренность о матче с Катаром: «Надеюсь, никаких сюрпризов не будет»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах с Катарам по поводу проведения товарищеского матча.

«Мы ведем переговоры. Но мы все же ориентируемся на план А — это подписать в ближайшее время договор с Катаром. Надо понимать: что вряд ли найдется команда, которая захочет быть командой B и в последний момент с нами сыграть. Условно говоря, за день до даты проведения матча. Сейчас мы закрепим все договоренности в письменном виде в качестве документа, а не просто писем. И надеюсь, что после этого уже никаких сюрпризов не будет», — приводят «Известия» слова Митрофанова.

9 июня «СЭ» стало известно, что сборная России в рамках осеннего сбора может провести товарищеский матч с командой Катара. Позже в РФС подтвердили эту информацию.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.