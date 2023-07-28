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Сегодня, 12:10

Митрофанов: «Предложили Египту приехать в сентябрьские даты, но у них другие планы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отказе сборной Египта проводить товарищеский матч с Россией.

«Мы предложили Египту приехать к нам в сентябрьские даты, но у них уже были другие планы, о чем они нас проинформировали. Мы же не только к Египту обратились», — сказал Митрофанов «СЭ».

Пресс-служба Египетской футбольной ассоциации сообщила Sport24 об отказе от идеи проведения товарищеского матча с Россией.

11 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Полностью комментарий Митрофанова «СЭ» читайте здесь

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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