«Уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который есть у лиги в европейском футболе». Митрофанов — о выплатах УЕФА, судействе и продаже Малкома

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы «СЭ» в рамках форума «Россия — Африка».

Получили все выплаты в рамках программ ФИФА и УЕФА

— Продолжает ли РФС получать выплаты от УЕФА и ФИФА?

— Конечно. Мы получили все выплаты в рамках программы «FIFA Forward». Это порядка 4,5 миллионов долларов. Получили выплаты от УЕФА в рамках проекта «Хет-трик». Это около 2,5 миллионов евро. Все выплаты идут по графику, он соблюдается.

— А мы платим?

— 250 швейцарских франков. Это оплата членства. Но и УЕФА, и ФИФА — организации, которые живут не за счет членских взносов, они оказывают содействие в развитии своим членам.

— Насколько эти деньги являются подспорьем для РФС в текущей ситуации?

— Они в любом случае являются подспорьем. На эти деньги РФС реализует ряд целевых программ, на которые эти деньги и выделяются. Есть свод правил, на что мы можем их тратить.

— На этой неделе были слухи, что Fan ID может появиться на матчах кубка России. Есть ли такие планы в отношении Кубка, Суперкубка?

— Я, как и вы, их слышал. Официальных предложений от коллег мы не получали. Мы не исключаем изменений в формате Кубка и, возможно, не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира. А что касается Суперкубка, то это вообще отдельный матч, который не является самостоятельным соревнованием. Он не входит в календарные планы и может проходить не только на территории страны, в разных форматах. Пока не очень понятно, для чего внедрять систему идентификации болельщиков еще и на Суперкубке.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Предложили Египту приехать на сентябрьские даты, но у них уже были другие планы

— Сорокин сказал, что вы ведете переговоры со странами из Латинской Америки. Что это за общение?

— Взаимодействие есть, подробности раскрывать не готов. Мы общаемся с большим количеством национальных ассоциаций по всему миру, в частности по проведению товарищеских матчей.

— В такой логике отказ Египта не стал никакой неожиданностью, на которую РФС отреагировал нормально.

— Мы предложили Египту приехать к нам в сентябрьские даты, но у них уже были другие планы, о чем они нас проинформировали. Мы же не только к Египту обратились.

— Милорада Мажича называли человеком с европейским подходом. Что он уже успел сделать в судейском корпусе?

— Его не надо пока оценивать за то, что он сделал. Оценивать любого руководителя можно спустя определенное время. Он пытается привнести определенную методологическую стабильность у судей. У него ярко выражено качество «охранителя». Он является лидером, который готов своих подопечных охранять, защищать и не давать в обиду. При этом он очень требователен для того, чтобы спрашивать с них за выполнение тех установок, которые он дает. Да, это достаточно жесткая методика взаимодействия между руководителем и подчиненными, но этот подход может быть эффективен. Очень важно, чтобы все понимали, чего он ждет. Важно, чтобы он спрашивал за выполнение всех требований. Соревнования начались, но еще какое-то время коллегам потребуется на адаптацию. Если единый методологический подход будет сохранен, думаю, что все будет нормально. Судейство — тема сложная. Очень часто удобно иметь громоотвод в виде судьи, когда что-то не получается и виноватым можно назвать кто-то другого.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— У вас не было опасений перед приглашением Мажича? На предыдущем месте работы он мог, например, убирать главных судей.

— Думаю, он понимает, что Россия и, условно, Кипр — немного разные страны в том числе и по количеству болельщиков, вниманию, которое приковано к судейству и чемпионату. Он объективно и трезво оценивает уровень чемпионата России, потому что уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который у нас сейчас есть в европейском футболе. Он значительно сильнее, и у нас есть соответствующие требования к судейству. Поэтому, думаю, что и какие-то выводы, позитивные, негативные, исходя из своего опыта он тоже делает. Мажич не находится в вакууме, он руководит судейством здесь, находясь во взаимодействии с Павлом Юрьевичем (Каманцевым) и с другими коллегами. Уверен, что этот опытный специалист, пользующийся авторитетом и поддержкой руководства судейского корпуса ФИФА, УЕФА, который должен справиться с задачей.

— Малком был продан «Зенитом» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Что это значит для российского футбола?

— В каком-то смысле это хорошая реклама лиги — этот игрок и развивался здесь, и за большую сумму был приобретен. То, что он был продан, а не ушел просто так, это тоже важно. Важно, что деньги за его трансфер дадут возможность клубу развиваться, делать новые приобретения. Сумма с точки зрения финансового fair play релевантная, то есть экономически обоснована. Все достаточно позитивно. Главное для клуба — сделать правильные следующие шаги.