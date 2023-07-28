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Сегодня, 11:00

«Уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который есть у лиги в европейском футболе». Митрофанов — о выплатах УЕФА, судействе и продаже Малкома

Артем Бухаев
Корреспондент
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Малком и Томаш Тавареш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы «СЭ» в рамках форума «Россия — Африка».

Получили все выплаты в рамках программ ФИФА и УЕФА

— Продолжает ли РФС получать выплаты от УЕФА и ФИФА?

— Конечно. Мы получили все выплаты в рамках программы «FIFA Forward». Это порядка 4,5 миллионов долларов. Получили выплаты от УЕФА в рамках проекта «Хет-трик». Это около 2,5 миллионов евро. Все выплаты идут по графику, он соблюдается.

— А мы платим?

— 250 швейцарских франков. Это оплата членства. Но и УЕФА, и ФИФА — организации, которые живут не за счет членских взносов, они оказывают содействие в развитии своим членам.

— Насколько эти деньги являются подспорьем для РФС в текущей ситуации?

— Они в любом случае являются подспорьем. На эти деньги РФС реализует ряд целевых программ, на которые эти деньги и выделяются. Есть свод правил, на что мы можем их тратить.

Александр Дюков. «Заявления представителей ФИФА и УЕФА дают надежду на скорое снятие бана с России». Интервью Александра Дюкова

— На этой неделе были слухи, что Fan ID может появиться на матчах кубка России. Есть ли такие планы в отношении Кубка, Суперкубка?

— Я, как и вы, их слышал. Официальных предложений от коллег мы не получали. Мы не исключаем изменений в формате Кубка и, возможно, не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира. А что касается Суперкубка, то это вообще отдельный матч, который не является самостоятельным соревнованием. Он не входит в календарные планы и может проходить не только на территории страны, в разных форматах. Пока не очень понятно, для чего внедрять систему идентификации болельщиков еще и на Суперкубке.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Предложили Египту приехать на сентябрьские даты, но у них уже были другие планы

— Сорокин сказал, что вы ведете переговоры со странами из Латинской Америки. Что это за общение?

— Взаимодействие есть, подробности раскрывать не готов. Мы общаемся с большим количеством национальных ассоциаций по всему миру, в частности по проведению товарищеских матчей.

— В такой логике отказ Египта не стал никакой неожиданностью, на которую РФС отреагировал нормально.

— Мы предложили Египту приехать к нам в сентябрьские даты, но у них уже были другие планы, о чем они нас проинформировали. Мы же не только к Египту обратились.

Милорад Мажич. Новым боссом арбитров выбрали Мажича. В российском судействе опять реформы

— Милорада Мажича называли человеком с европейским подходом. Что он уже успел сделать в судейском корпусе?

— Его не надо пока оценивать за то, что он сделал. Оценивать любого руководителя можно спустя определенное время. Он пытается привнести определенную методологическую стабильность у судей. У него ярко выражено качество «охранителя». Он является лидером, который готов своих подопечных охранять, защищать и не давать в обиду. При этом он очень требователен для того, чтобы спрашивать с них за выполнение тех установок, которые он дает. Да, это достаточно жесткая методика взаимодействия между руководителем и подчиненными, но этот подход может быть эффективен. Очень важно, чтобы все понимали, чего он ждет. Важно, чтобы он спрашивал за выполнение всех требований. Соревнования начались, но еще какое-то время коллегам потребуется на адаптацию. Если единый методологический подход будет сохранен, думаю, что все будет нормально. Судейство — тема сложная. Очень часто удобно иметь громоотвод в виде судьи, когда что-то не получается и виноватым можно назвать кто-то другого.

Арбитр Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— У вас не было опасений перед приглашением Мажича? На предыдущем месте работы он мог, например, убирать главных судей.

— Думаю, он понимает, что Россия и, условно, Кипр — немного разные страны в том числе и по количеству болельщиков, вниманию, которое приковано к судейству и чемпионату. Он объективно и трезво оценивает уровень чемпионата России, потому что уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который у нас сейчас есть в европейском футболе. Он значительно сильнее, и у нас есть соответствующие требования к судейству. Поэтому, думаю, что и какие-то выводы, позитивные, негативные, исходя из своего опыта он тоже делает. Мажич не находится в вакууме, он руководит судейством здесь, находясь во взаимодействии с Павлом Юрьевичем (Каманцевым) и с другими коллегами. Уверен, что этот опытный специалист, пользующийся авторитетом и поддержкой руководства судейского корпуса ФИФА, УЕФА, который должен справиться с задачей.

Малком. «Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома

— Малком был продан «Зенитом» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Что это значит для российского футбола?

— В каком-то смысле это хорошая реклама лиги — этот игрок и развивался здесь, и за большую сумму был приобретен. То, что он был продан, а не ушел просто так, это тоже важно. Важно, что деньги за его трансфер дадут возможность клубу развиваться, делать новые приобретения. Сумма с точки зрения финансового fair play релевантная, то есть экономически обоснована. Все достаточно позитивно. Главное для клуба — сделать правильные следующие шаги.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Митрофанов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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