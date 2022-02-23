«Отказ от матча будет болезненным для болельщиков». Министр спорта Польши высказался против поездки в Москву на игру с Россией

Министр спорта Польши заявил, что отказ от матча с Россией в Москве станет болезненным

Министр спорта Польши Камил Бортничук снова подчеркнул, что он выступает против проведения матча со сборной России в Москве. Однако, по словам руководителя, не все зависит от него, а команду Польши могут наказать в случае отказа.

«Я прекрасно понимаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную тогда накажут. Но в жизни есть более важные вещи. Мир важнее всего», — цитирует Бортничука Interia.

Ранее Министр спорта Польши уже высказывался на тему проведения стыкового матча с Россией, призывая перенести его на нейтральное поле.

Напомним, 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.