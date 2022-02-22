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Сегодня, 15:12

Министр спорта Польши заявил о необходимости переноса стыкового матча ЧМ-2022 с Россией на нейтральное поле

Виктория Кравченко
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Министр спорта Польши Камил Бортничук прокомментировал информацию о том, что польская сторона хочет провести матч с российской сборной за выход на ЧМ-2022 на нейтральном стадионе из-за усложнившихся политических отношений России с Украиной.

«Мы постараемся провести матч на нейтральном стадионе. Если идею не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что польские спортсмены не должны ехать в Россию в сложившейся ситуации, но это лично мое мнение», — цитирует Бортничука Sport.pl.

Сообщается, что Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА по этому вопросу.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Источник: https://www.sport.pl/pilka/7,65037,28139207,pzpn-reaguje-ws-meczu-z-rosja-wiemy-co-napisze-w-liscie-do.html#do_w=107&do_v=314&do_st=RS&do_sid=676&do_a=676&s=SMT_Link_1
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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