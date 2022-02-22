Министр спорта Польши заявил о необходимости переноса стыкового матча ЧМ-2022 с Россией на нейтральное поле

Министр спорта Польши Камил Бортничук прокомментировал информацию о том, что польская сторона хочет провести матч с российской сборной за выход на ЧМ-2022 на нейтральном стадионе из-за усложнившихся политических отношений России с Украиной.

«Мы постараемся провести матч на нейтральном стадионе. Если идею не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что польские спортсмены не должны ехать в Россию в сложившейся ситуации, но это лично мое мнение», — цитирует Бортничука Sport.pl.

Сообщается, что Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА по этому вопросу.