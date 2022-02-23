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Сегодня, 14:26

Стыковые матчи сборной России на стадионе «Динамо» пройдут с 70-процентной заполняемостью

Анна Горшкова
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о допустимой посещаемости стыковых матчей сборной России в марте на стадионе «Динамо» в Москве.

«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70 процентов от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

24 марта пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на ЧМ-2022 года в Катаре.

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