Стыковые матчи сборной России на стадионе «Динамо» пройдут с 70-процентной заполняемостью

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о допустимой посещаемости стыковых матчей сборной России в марте на стадионе «Динамо» в Москве.

«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70 процентов от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

24 марта пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на ЧМ-2022 года в Катаре.