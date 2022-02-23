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Сегодня, 11:48

«Валерим, ребята». Репер Федук исполнил песню про Карпина, тренер отреагировал

Федук в своем Instagram выложил клип про главного тренера сборной России Карпина
Роман Шишов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский певец Федук исполнил песню про главного тренера сборной России Валерия Карпина. Небольшой клип он выложил в своем Instagram.

Карпин также фигурирует в видео, говоря в конце: «Валерим, ребята, Валерим».

Российский специалист добавил песню в Instagram на свою страницу.

Напомним, 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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