«Валерим, ребята». Репер Федук исполнил песню про Карпина, тренер отреагировал

Федук в своем Instagram выложил клип про главного тренера сборной России Карпина

Российский певец Федук исполнил песню про главного тренера сборной России Валерия Карпина. Небольшой клип он выложил в своем Instagram.

Карпин также фигурирует в видео, говоря в конце: «Валерим, ребята, Валерим».

Российский специалист добавил песню в Instagram на свою страницу.

Напомним, 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.