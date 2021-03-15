Малафеев рассказал, почему Гильерме не попал в заявку сборной на отборочные матчи ЧМ-2022

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал вызов в национальную команду на мартовские матчи голкиперов Дюпина, Шунина, Джанаева и отсутствие в заявке Гильерме.

«Наверное, на ближайший матч основным будет Шунин, — сказал Малафеев «СЭ». — Дюпина вряд ли сразу бросят в бой таким образом. Но он давно о себе заявил. Был период времени, когда многие обсуждали: «Почему же Дюпина нет в сборной?» Его появление в заявке меня не удивило, он туда стремился. Присутствие Джанаева в сборной как раз обусловлено тем, что может в любом качестве там находиться: и как второй вратарь, и как тот, который будет играть».

Малафеев также рассказал, почему вратарь московского «Локомотива» Гильерме не попал в заявку на матчи отбора ЧМ-2022.

«Есть тренерский штаб, который более скрупулезно все оценивает, не поверхностно с точки зрения пропущенных-отбитых мячей, а в целом — состояние. Опять же какую-то перспективность или другие какие-то моменты нам сложно судить, потому что если мы возьмем ярко выраженную основу, то Акинфеев был долгие годы основным вратарем, а сейчас такого нет. Отсутствие или присутствие одного или другого голкипера не удивляет, потому что есть группа вратарей, которые конкурируют друг с другом в чемпионате, в клубах», — добавил Малафеев.

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

(Екатерина Звенигородская)