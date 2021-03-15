Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о составе национальной команды на предстоящие отборочные матчи к ЧМ-2022.

«Заявляют Жиркова? А что в этом такого? Юра очень хорошо выглядит, — сказал Павлюченко «СЭ». — Есть главный тренер, который следит за футболистами, за их игрой. Он общается с тренерским штабом команд. Очевидно, есть информация в какой форме находятся футболисты. А кто у нас есть вместо Жиркова? Если его заявляют, значит никого нет лучше на эту позицию».

Павлюченко также прокомментировал выбор вратарей на ближайшие игры.

«Заявили Дюпина из «Рубина». Тут разговоров и быть не может. Наверное, Станислав Саламович смотрел последние игры, где «Рубин» очень хорошо себя показал. Команда играет, добивается результата. Вратарь демонстрирует качественную игру. Маловероятно, что Дюпин, конечно, будет играть, но на сборы вызвали. Вратарскую тему вообще трогать нельзя. Саламыч на сто процентов уверен, кого вызывать».

Кроме того, Павлюченко прокомментировал отсутствие Дениса Черышева и Антона Миранчука в составе.

«Черышев — лидер атак. Понятно, что Миранчук не так много играет, Денис больше. Черышев забивает много. Очевидно, что их будет не хватать. Если травма, то тут ничего не сделаешь. Они хорошие футболисты и могли бы усилить сборную. Я думаю, молодые ребята, которые попали в состав, проявят себя. Двигаться надо дальше. Это огромный шанс для молодых футболистов», — добавил Павлюченко.

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

(Артем Бухаев)