Галактионов объяснил выбор состава молодежной сборной на Евро

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал состав команды на чемпионат Европы. Он объяснил, почему в заявку попал Арсен Захарян, а Матвей Сафонов, Иван Игнатьев и Николай Рассказов остались вне состава.

— Захарян — качественный футболист. Он дал все основания считать, что он готов к молодежной сборной. Мы не смотрим на имена, фамилии, возраст. Мы смотрим на качество игры. Он будет претендовать на место в здоровой конкуренции.

У Сафонова с декабря травма, он не может полноценно тренироваться. Поэтому его нет в заявке. Хотя это важный игрой для нашей команды и в перспективе основной сборной. Татаев тоже не попал из-за травмы.

Игнатьев игрок, которого надо поддерживать, но сейчас у него нет практики в клубе. Нет никаких скидок на имена, никаких абонементов. Есть конкуренция и игровая практика. У нас теплые отношения с Ваней, но есть сегодняшние реалии. С Рассказовым тоже хорошие отношения, но опыт подсказывает, что нужны футболисты универсальные, которые могут закрыть несколько позиций. Поэтому сделали выбор в пользу стабильного Маслова.

Групповой этап молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

(Севастиан Терлецкий)